Tennislegenda Björn Borgilla syöpä

Björn Borg sairastaa syöpää.
Ruotsalainen tennislegenda Björn Borg sairastaa syöpää. Hän kertoo asiasta pian Ruotsissa julkaistavassa elämäkertakirjassaan, kertoi Expressen-lehti torstaina.

Borg, 69, kertoo julkaisijan mukaan yhdessä vaimonsa Patrician kanssa kirjoittamassaan kirjassa "koko elämäntarinansa" ensimmäistä kertaa. Kirjan sisältöä on pyritty pitämään tarkoin salassa, mutta Expressenin mukaan kirja on jo saatavilla Italiassa. Kirjan mukaan Borg sairastaa eturauhassyöpää. Borg ei ole kommentoinut julki tulleita tietoja.

Borg hallitsi tennismaailmaa 1970-luvulta aina 1980-luvun alkuvaiheisiin. Hän voitti urallaan 11 grand slam -turnausten kaksinpeliä. Legendaarisen Wimbledonin turnauksen Borg voitti peräti viisi kertaa peräkkäin vuosina 1976–80.
 

