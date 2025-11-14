Swansea City haluaa hankkia Suomen maajoukkuejalkapalloilija Leo Wallan, Aftonbladet kertoo tietojensa pohjalta.
Ruotsalaislehti Aftonbladet uutisoi Swansea Cityn tehneen alustavia yhteydenottoja keskikenttäpelaaja Leo Wallan, 22, ostamiseksi Siriukselta. Ruotsin pääsarja Allsvenskanissa pelaavan Siriuksen ynnätään olevan tietoinen pelaajaan kohdistuvasta kiinnostuksesta.
Swansea City on perinteikäs, Valioliigastakin 2010-luvulta tuttu walesilaisnippu, joka pelaa nykyään Englannin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestaruussarjassa. Seuraa valmentaa ruotsalainen Kim Hellberg, joka halusi hankkia Wallan aiemmin Hammarbyhyn seuraa Ruotsissa luotsatessaan, Aftonbladet kirjoittaa.
Walta on häikäissyt tekemällä tällä kaudella 30 otteluun 16 maalia Allsvenskanissa. Hänen odotetaan menevän kaupaksi talven aikana. Suomalainen liittyi ruotsalaisseuraan keväällä 2024 kesään 2028 ulottuvalla sopimuksella.
Ruotsalaismedia Fotbollskanalen kertoi aiemmin, että Walta oli herättänyt kesän aikana kiinnostusta ainakin Italiassa, Alankomaissa ja Saksassa.
Walta on esittänyt oivia otteita myös Suomen A-maajoukkueessa. Hän on mukana tuoreessa marraskuun maajoukkueryhmässä, kun Huuhkajat kohtaa tänään perjantaina MM-karsintaottelussa Maltan ja ensi maanantaina maaottelussa Andorran.