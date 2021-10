Bikini fitness -urheilija ja sometähti Sonja Aiello kertoo: Näin käy keholle ja mielelle kisaviikonlopun jälkeen

Aiellon mukaan osalle kilpailijoista voi jäädä suoritusasenne päälle kisaviikonlopun jälkeen. Aiello itse kokee pystyvänsä jättämään treenaamisen hetkeksi, ja hän on ollut viikon ilman salitreenejä.

– Kroppa on kuivatettu ja se on kireimmillään kisapäivänä. Heti kun syödään ja juodaan enemmän, kroppa kerää nestettä ja muuttuu, Aiello sanoo.

Aiellon mukaan on tärkeää tiedostaa, että kehonkuvan muutos voi ahdistaa. Valmentajan kanssa asiasta puhuminen on tällöin suuri apu.

– Jos ihan rehellinen olen, tottakai siihen pieni pelko liittyy. Oma peilikuva ja kehonkuva muuttuu, minultakin on 14 kiloa lähtenyt painoa. Se on hurja määrä, Aiello sanoo.

Kisaviikonlopun jälkeiseen aikaan liittyy riskejä

Aiellon mukaan kisadieetin aikaan syöminen on rajoitettua. Aiello itse söi kisamatkan aikana perusruoka-aineita, jotka sulavat hyvin, eivätkä turvota.

Toinen ääripää on tapaus, jossa kilpailija on ollut pitkään dieetillä ja nälkä on kova. Ja sitten kun kilpailija saa ruokaa, syöminen voi jäädä päälle.