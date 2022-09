Big Brother -taloon astellut Sofia valmistui maisteriksi Briteissä – kertoo avoimesti työstään seksibisneksessä

Sofia kuvailee itseään hauskaksi ja itsevarmaksi. 27-vuotias Sofia on suosittu tubettaja ja somevaikuttaja. Hän on avoimesti kertonut muun muassa toimineensa seksityöläisenä.

Suorapuheinen nainen toteaa, että on tehnyt muutamia keikkoja rahan takia ja kertoo, että nykyisin työ seksin parissa on jäänyt taka-alalle, vaikka luottaakin vanhaan sanontaan "never say never".