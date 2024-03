BBC: Satelliittikuvien perusteella Israelin asevoimat on saanut valmiiksi Pohjois-Gazan läpi kulkevan tien

Israelin asevoimat on satelliittikuvien perusteella saanut valmiiksi Pohjois-Gazan poikki kulkevan tien, kertoo Britannian yleisradio BBC.



Israelin asevoimien mukaan Pohjois-Gazan halki itä–länsi-suunnassa kulkevan tien avulla on tarkoitus helpottaa joukkojen liikkumista Gazassa.



Osa BBC:n haastattelemista asiantuntijoista pelkää, että tien tarkoituksena on rajoittaa palestiinalaisten liikkumista Gazan kaistalla.



Tietä rakennettaessa sen reitiltä purettiin useita rakennuksia, jotka olivat BBC:n mukaan varastokäytössä.