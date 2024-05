Biden: Trump ei tule hyväksymään presidentinvaalien tulosta

Trump on republikaanien todennäköinen presidenttiehdokas ja kohdannee marraskuisissa vaaleissa Bidenin.

Trump väittää edelleen ilman perusteita, että hän voitti vuoden 2020 presidentinvaalit Bidenin sijaan, vaikka väitteet on kumottu useaan otteeseen oikeudessa.

