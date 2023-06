Bessin Ram Pam Pam on vuoden 2022 soitetuin kotimainen kappale

Jonas Olssonin, Tomi Saarion ja Essi Launimon eli Bessin kirjoittama Ram pam Pam keräsi viime vuoden aikana yhteensä 8 357 soittokertaa radiosta, tv:stä ja elävän musiikin esityksistä.

Ram Pam Pam oli myös Suomen Spotifyn ja YouTuben striimatuin sekä keräsi Suomesta viime vuonna eniten esityskorvauksia.

Vuoden kaikkien radiossa, televisiossa ja elävän musiikin esityksissä soitetuimpien kappaleiden top 10 -listalla Ram Pam Pam sijoittui neljänneksi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Soitetuimpien top 3:een kirivät Ed Sheeranin esittämä Shivers, Dua Lipan ja Elton Johnin Cold Heart (PNAU Remix) ja Harry Stylesin As It Was. Kotimaisista kappaleista hyvin kokonaislistalla sijoittuivat myös Olli Halosen esittämät Suomen kesä ja Pohjola.

As It Was oli myös Ylen radiokanavien soitetuin kappale. Soitetuin kotimainen kappale Ylen kanavilla oli The Rasmuksen UMK-voittajakappale ja euroviisuedustaja Jezebel. Kaupallisten radioiden soitetuimmaksi nousi Ed Sheeranin Shivers ja kotimaisista Bessin Ram Pam Pam.

Lue lisää: Bess antaa Suomen pisteet Euroviisujen finaalissa

Suomen Spotifyn ja YouTuben striimatuimpien kappaleiden top-listoilla näkyy radioiden soittolistoja vahvempi kotimaisen musiikin suosio ja viime vuosina vahvistunut ilmiö, jossa radioiden ja striimausalustojen soitetuin musiikki eroavat toisistaan.

Bessin Ram Pam Pam sekä Olli Halosen Pohjola olivat suoratoistopalveluiden striimatuimpien joukossa, mutta sekä Spotifyn että YouTuben top kolmeen nousseet JVG:n Amatimies ja Ramses II:n Villieläin eivät nousseet radioiden soitetuimpien top 10 -kärkikahinoihin.

Ulkomailta eniten esityskorvauksia sai edelleen Jean Sibeliuksen katalogi. Eniten ulkomaiden esityskorvauksia vuonna 2022 keräsivät Viulukonsertto op. 47 d-molli sekä Sinfonia 2 op. 43.