Spotifyn data paljastaa Euroviisujen kuunnelluimmat edustajat

Spotifyn kuuntelukerrat osuivat voittajan suhteen oikeaan viime vuonna, sillä Spotifyn datan mukaan Måneskinin Zitti e buoni -kappale oli striimatuin viisuehdokas maaliskuun ja toukokuun välisten kuuntelukertojen perusteella. Tänä vuonna Euroviisujen isäntämaa Italian oman ehdokkaan Mahmoodin ja Blancon kappale Brividi on viisi kertaa striimatumpi kuin mikään muu ehdokas. Brividi on kuunnelluin kappale 70 prosentissa kaikista viisumaista. Euroviisujen historiassa ainoastaan neljä maata, Espanja, Luxemburg, Israel sekä Irlanti ovat voittaneet Euroviisut peräkkäisinä vuosina.

Toiselle sijalle Spotifyn striimauksissa on yltänyt Ruotsin edustaja Cornelia Jakobs kappaleellaan Hold Me Closer. Spotifyn datan mukaan kolmantena on Alankomaiden edustaja S10 kappaleellaan De Deipte.