Bess antaa Suomen pisteet Euroviisujen finaalissa

– Tää on aivan superihana juttu ja iso kunnia saada jakaa Suomen pisteet tänä vuonna! Bess kommentoi UMK:n Instagram-tilillä .

Suomea edustaa Käärijä , oikealta nimeltään Jere Pöyhönen, joka esiintyy viisujen ensimmäisessä semifinaalissa tiistaina 9. toukokuuta. Semifinaalissa on mukana 15 maata, ja Käärijän vuoro on ryhmän viimeisenä.

Finaaliin pääsee 10 eniten pisteitä saanutta suoritusta kummastakin semifinaalista, joista jälkimmäisen vuoro on torstaina 11. toukokuuta. Suomen semifinaalissa on mukana myös Ruotsin Loreen. Vuonna 2012 Euroviisut voittanut Loreen on ennakkosuosikki myös Liverpoolissa Tattoo-kappaleellaan.