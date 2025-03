Artisti Olga otti kantaa gaala-asullaan: "Tässä on hallituksen leikkaukset päälläni"

Artisti Olgan gaala-asu käänsi katseita.

Suomalaisen musiikin vuoden parhaimmisto palkitaan Emma-gaalassa lauantaina 8. maaliskuuta. Gaala järjestetään Espoo Metro Areenalla.

Reilu vuosi sitten Salatut elämät -ohjelmasta jättäytynyt ja unelmiaan musiikkialalle tavoittelemaan lähtenyt laulaja Olga (Heikkala) sai tänä vuonna peräti neljä Emma-ehdokkuutta. Viime vuonna Uus Bitch -kappaleellaan rytinällä musiikkimaailmaan astellut laulaja on ehdolla kategorioissa Vuoden Tulokas, Vuoden Biisi, Vuoden Pop sekä yleisöäänestys.

Olga on tunnettu räväyttävästä tyylistään ja laulajan esiintymisasuista on aika ajoin virinnyt keskustelua sosiaalisessa mediassa. Hän käänsi katseita saapuessaan myös Emma-gaalan punaiselle matolle.

Hänellä on kädessään tukko seteleitä ja asun kangas näytti 100 euron seteleiltä.

– Tämän mekon on suunnitellut ja ollut taiteellisena johtajana Seena Talvi ja tehnyt ihan aktuaalisesti Nana Lybeck. Ihan rehellisesti tässä on hallituksen leikkaukset mun päällä. Se on se kannanotto, Olga kertoi.

