Bernie Ecclestone odotti Lewis Hamiltonilta huomattavaa elettä Michael Schumacherin suuntaan – yllättyi brittikuskin ratkaisusta

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Hamilton saavutti viime kaudella uransa seitsemännen F1-maailmanmestaruuden ja nousi mestaruuksien määrässä tasoihin kärkipaikalle Michael Schumacherin kanssa. Hamiltonin ja Mercedeksen neuvottelut venyivät sen jälkeen, mutta he saivat lopulta helmikuussa sorvattua tätä kautta koskevan jatkosopimuksen.

"Taistelu, jollaista olemme odottaneet"

Uran kahdeksas mestaruus on tänä vuonna tiukassa. Red Bullin Max Verstappen johtaa Hamiltonia MM-sarjassa kahdeksalla pisteellä, kun jäljellä on kaksi osakilpailua.

– Tämä on taistelu, jollaista olemme odottaneet seitsemästä kahdeksaan vuotta, viimein jälleen kilpailua, Ecclestone tokaisi.

– Tämä on, mitä ihmiset haluavat, kun he katsovat formula ykkösiä tai mitä tahansa urheilua. He haluavat kilpailua.