Opec+ -maat päättivät tänään nostaa tuotantoaan 137 000 barrelilla päivässä. Yksi barreli on noin 159 litraa.

Kyseiset öljyntuottajamaat katsovat, että talousnäkymä on nyt sen verran vakaa ja öljyvarastojen taso laskenut, että tuotantoa voidaan kasvattaa.

Tuotantopäätöksen tehneitä Opec+ -maita ovat Saudi-Arabia, Venäjä, Irak, Arabiemiirikunnat, Kuwait, Kazakstan, Algeria ja Oman.

Keväällä 2023 nämä maat päättivät leikata tuotantoa, mutta ovat nyt vähitellen lisänneet sitä.

Suomalaisille autoilijoille päätös voi johtaa loppuvuoden aikana halvempiin pumppuhintoihin, mutta tänään päätetty lisäys ei ole vielä suuri.

Bensapumpuille ei siis toistaiseksi ole odotettavissa suurta alennusmyyntiä. Jos tuotantoa lisätään entisestään vielä loppuvuoden aikana, hintavaikutus voi olla selvempi.

Reutersin mukaan esillä on ollut jopa kaksin- tai kolminkertainen lisäys, mutta siihen ei olla vielä valmiita. Reutersin mukaan Venäjä vastustaisi tuntuvia lisäyksiä, mutta Saudi-Arabia kannattaa niitä.

Venäjälle öljykauppa on tärkeä keino saada rahaa, jota maa käyttää sumeilematta brutaaliin hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Tuotannon lisäys todennäköisesti laskee öljyn hintaa. Venäjällä saattaa puolestaan olla tuotantovaikeuksia Ukrainan onnistuneiden jalostamoiskujen seurauksena. Lisäksi länsimaiden pakotteet vaikeuttavat Venäjän öljykauppaa.

Näin edelleen laskeva hinta voi aiheuttaa lisää taloudellisia haasteita Venäjälle.

Hinta laskenut selvästi

Raakaöljyn hinta on esimerkiksi viimeisen vuoden ajan ollut laskussa. Tuotannon lisäys, heikko talouskasvu ja huoli öljyn ylitarjonnasta ovat pitäneet hintoja laskusuunnassa.

Esimerkiksi lokakuussa 2024 barreli Brent-öljyä oli hieman yli 75 dollaria, mutta nyt hinta on ollut alle 65 dollaria. Laskua noin 17 prosenttia.

Opec-maat seuraavat kuukausittain markkinoiden ja hintojen kehitystä ja reagoivat tuotantomääriin tietojen pohjalta. Seuraava tarkistus tehdään marraskuun alussa.

Jos talouskasvu vauhdittuu globaalisti, myös öljyä kuluu enemmän. Jos osa maailmasta kärvistelee heikossa kasvussa tai taantumassa, kulutus vähenee.