Bloombergin lähteet: Opec+ lisää öljyntuotantoa – hinta laskee

Yllättävien päätösten taustalla on lähdetietojen mukaan Saudi-Arabian kyllästyminen muiden maiden sovittua suurempaan tuotantoon.

Öljyntuottajamaiden kartelli Opec+ on sopinut lisäävänsä jälleen tuntuvasti öljyntuotantoaan.

Tuotannon lisäämisestä sopivat järjestön mukaan kahdeksan maata: Saudi-Arabia, Venäjä, Irak, Arabiemiraatit, Kuwait, Kazakstan, Algeria ja Oman. Maat sopivat, että öljyntuotantoa lisätään kesäkuussa 411 000 barrelilla päivää kohden.

Opec teki vastaavan lisäyksen jo toukokuulle. Alun perin maat olivat kaavailleet tuotannon kasvattamista hitaammin, 137 000 barrelilla päivässä, mutta nyt Opec on tehnyt jo kahdelle perättäiselle kuukaudella kolminkertaisen lisäyksen.

Tuotannon lisääminen laskee öljyn hintaa tilanteessa, jossa öljy on halventunut muutenkin Yhdysvaltain aloittaman kauppasodan ja maailmantalouden hyytymisen vuoksi. Perjantaina raakaöljyn Brent-laatu maksoi 61 dollaria barrelilta, mikä on lähellä alhaisinta hintaa viimeisen neljän vuoden aikana. Öljyn hinta on laskenut lähes 20 prosenttia sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti laajoista tulleistaan huhtikuun alussa.

Saudi-Arabia kurittaa kiintiön ylittäjiä

Opec+:n huhtikuinen päätös yllätti öljymarkkinat, sillä tavallisesti kartelli on pyrkinyt tuotantoa supistamalla pitämään öljyn hinnat riittävän korkealla. Muun muassa Bloombergin lähteiden mukaan tuotannon lisäyksen takana on johtavan Opec-maan Saudi-Arabian halu kurittaa maita, jotka ovat ylittäneet yhdessä sovitut tuotantokiintiöt.

Opec+ on rajoittanut öljyntuotantoa voimakkaasti viime vuosina, mutta Irak ja etenkin Kazakstan ovat toistuvasti tuottaneet sovittua enemmän öljyä. Saudi-Arabia on kyllästynyt tähän ja haluaa, että maat joutuvat nyt kärsimään alhaisemmista öljyn hinnoista.

Bloombergin ja Financial Timesin lähteiden mukaan Saudi-Arabia on viestinyt, että se on valmis sietämään alhaisia öljyn hintoja pidempäänkin. Halpa öljy on jo pakottanut Saudi-Arabian rajoittamaan investointeja massiivisiin infrastruktuuriprojekteihinsa ja johtanut budjettihaasteisiin. Bloomberg kuvailee, että kyseessä on merkittävä suunnanmuutos Saudi-Arabian energiaministeri Abdulaziz bin Salmanilta, joka on tähän asti vetänyt Opecissa varovaista linjaa.

Venäjän kanta Saudi-Arabian suunnanmuutokseen on jäänyt epäselväksi, vaikka Venäjä suostuikin nyt kasvattamaan tuotantokiintiötä. Öljyn halpeneminen supistaa Venäjän valtion tuloja, joita se tarvitsee hyökkäyssotansa rahoittamiseen.

Opec-järjestöön kuuluu 12 öljyntuottajamaata. Opec-maat tekevät nykyään päätöksiä myös muutamien järjestön ulkopuolisten öljymaiden kuten Venäjän kanssa, jolloin puhutaan Opec+:sta.

