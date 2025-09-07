Isot öljymaat kiihdyttävät tuotantoaan – Venäjä mukana sopimuksessa

Venäjä ja seitsemän muuta Opec+-kartellin maata kiihdyttävät tuotantoaan haukatakseen isomman markkinaosuuden raakaöljyn myynnistä.
Kahdeksan keskeistä öljyntuottajamaiden Opec+-kartellin maata on päättänyt jälleen lisätä öljyntuotantoa. Maat ilmoittivat sunnuntaina lisäävänsä öljyntuotantoa lokakuusta alkaen 137 000 barrelilla päivää kohti.
Asiantuntijoiden mukaan tuotannon kasvattamisen tarkoituksena on yrittää saada isompi markkinaosuus raakaöljyn myynnistä.
Tuotannon kasvattamisesta sopivat Venäjä, Saudi-Arabia, Irak, Arabiemiraatit, Kuwait, Kazakstan, Algeria ja Oman.
Opec+ on lisännyt öljyntuotantoa tuntuvasti huhtikuusta alkaen. Syyskuun alusta alkaen öljyntuotantoa on lisätty 547 000 barrelilla päivää kohti.