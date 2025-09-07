Isot öljymaat kiihdyttävät tuotantoaan – Venäjä mukana sopimuksessa

Opec+ öljykartelli ja Putin AOP
Venäjän presidentti Vladimir Putin kättelee OPEC-kartellin pääsihteeriä Haitham Al Ghaisia kesäkuussa 2025.
Julkaistu 07.09.2025 17:51

MTV UUTISET

Venäjä ja seitsemän muuta Opec+-kartellin maata kiihdyttävät tuotantoaan haukatakseen isomman markkinaosuuden raakaöljyn myynnistä.

Kahdeksan keskeistä öljyntuottajamaiden Opec+-kartellin maata on päättänyt jälleen lisätä öljyntuotantoa. Maat ilmoittivat sunnuntaina lisäävänsä öljyntuotantoa lokakuusta alkaen 137 000 barrelilla päivää kohti. 

Asiantuntijoiden mukaan tuotannon kasvattamisen tarkoituksena on yrittää saada isompi markkinaosuus raakaöljyn myynnistä.

Tuotannon kasvattamisesta sopivat Venäjä, Saudi-Arabia, Irak, Arabiemiraatit, Kuwait, Kazakstan, Algeria ja Oman.

Lue myös: Öljyputkiprojekti todistaa, että EU on heikko Unkaria kohtaan – putkessa virtaisi venäläisöljyä Suomen vuoden kulutuksen verran

Opec+ on lisännyt öljyntuotantoa tuntuvasti huhtikuusta alkaen. Syyskuun alusta alkaen öljyntuotantoa on lisätty 547 000 barrelilla päivää kohti.

Lisää aiheesta:

Bloombergin lähteet: Opec+ lisää öljyntuotantoa – hinta laskeeÖljymaiden Opec-järjestö liittolaisineen jatkaa tuotannon rajoittamistaÖljyntuottajamaat ruuvasivat hanoja kiinni – kahden miljoonan tynnyrin leikkauksella halutaan kääntää öljyn hinta nousuunÖljyntuottajamaiden odotetaan vähentävän tuotantoa tuntuvasti – tavoitteena nostaa raakaöljyn hintaaÖljynviejämaat supistavat öljyn tuotantoaanYhdysvallat laskee liikkeelle 50 miljoonaa barrelia öljyvarastoistaan inflaation hillitsemiseksi
ÖljyVenäjäLähi-itäTalousUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Öljy