Vuosikymmeniä sitten unohdetusta antibiootista superpöpöjen tappaja? Käytön esti aikoinaan vaaralliseksi osoittautunut piirre

Kirby toteaa tiedelehti Science Alertin haastattelussa, että nyt on aika katsoa ja kokeilla uudelleen unohdetun antibiootin potentiaalia. Nourseothricin on itse asiassa eri antibioottien yhdistelmä. Kirby on havainnut, että yhdistelmän toinen osa ei olekaan myrkyllinen. Silti se kykenee tuhoamaan antibiooteille vastustuskykyisiä gramnegatiivisia bakteereja. Hiirikokeissa sen avulla on onnistettu tappamaan bakteereja, jotka ovat aiemmin olleet vastustuskykyisiä useille eri lääkkeille.