BBC: Sienimurhaajan ainoa hengissä selvinnyt uhri avautui oikeudessa: "Olen vain puoliksi elossa"

Erin Patterson todettiin viime kuussa syylliseksi kolmen ihmisen murhaan Australiassa.

Myrkkysienillä kolme ihmistä tappaneen australialaisnaisen uhrien omaiset ovat antaneet maanantaina omat lausuntonsa tapauksesta. He sanovat naisen vieneen heiltä "vuosia rakkautta ja naurua".

50-vuotias Erin Patterson todettiin viime kuussa syylliseksi kolmen sukulaisensa murhaan ja yhden murhayritykseen Australiassa.

Patterson oli tarjonnut heille heinäkuussa 2023 Wellingtonin pihviaterian, joka sisälsi kavalakärpässieniä. Kavalakärpässieni on maailman vaarallisin kärpässieni ja yksi myrkyllisimmistä sienistä.

Erin Pattersonia syytetään heinäkuussa 2023 sukulaisille järjestetystä lounaasta, joka poliisin mukaan oli täynnä myrkyllisiä sieniä.

Aterian jälkeen Pattersonin entiset appivanhemmat Don ja Gail Patterson sekä Gailin sisar Heather Wilkinson menehtyivät sairaalassa.

Heatherin mies, pastori Ian Wilkinson, sairastui vakavasti, mutta toipui viikkojen hoidon jälkeen.

Myös Pattersonin ex-aviomies Simon Patterson oli kutsuttu lounaalle, mutta hän perui osallistumisensa viime hetkellä.

"Olen vain puoliksi elossa"

Uhrien omaiset antoivat maanantaina oikeudessa tunteellisia lausuntoja läheistensä kuolemien vaikutuksista heidän elämäänsä, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Myrkylliseltä lounaalta ainoa hengissä selvinnyt Ian Wilkinson kertoi tuntevansa itsensä nyt vain "puoliksi eläväksi" ilman vaimoaan Heatheria. Hän tarjosi silti anteeksiannon Pattersonille.

– Nyt en ole enää hänen uhrinsa – hänestä on tullut minun ystävällisyyteni uhri, Wilkinson totesi BBC:n mukaan.

BBC kertoo Wilkinsonin todistuksen saaneen oikeussalin hiljenemään. Hän ei ollut aiemmin puhunut julkisesti.

Ianin ja Heatherin tytär Ruth Dubois sanoi, että Patterson käytti hänen vanhempiensa luonnollista ystävällisyyttä heitä vastaan.

Don Pattersonin 100-vuotias äiti kertoi puolestaan surustaan, kun oli joutunut näkemään oman poikansa kuoleman.

Syyttäjät vaativat elinkautista

Syyttäjä sanoi, että Pattersonin teot kuuluvat "pahimpaan rikoskategoriaan", ja että jos nainen olisi kertonut sienistä viranomaisille, uhrit olisi voitu pelastaa.

Patterson kuitenkin hävitti todisteita ja valehteli poliisille aterian jälkeen.

Pattersonin asianajaja myönsi, että elinkautinen on ainoa sopiva tuomio teosta, mutta vaati mahdollisuutta ehdonalaiseen, koska Pattersonin julkisuus merkitsee todennäköisesti eristystä vankilassa.

Tuomio annetaan Melbournessa 8. syyskuuta.