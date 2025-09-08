Australian myrkkysienimurhaajalle elinikäinen vankeustuomio

Autraliaisnainen sai elinikäisen vankeustuomion kolmesta murhasta.
Australiassa tuomari on tuominnut elinikäiseen vankeuteen naisen, jonka on katsottu murhanneen kolme ihmistä myrkkysienillä.
Murhista tuomitun Erin Pattersonin on mahdollista päästä ehdonalaiseen vapauteen 33 vuoden jälkeen.
Heinäkuussa oikeus totesi Pattersonin syyllistyneen aviomiehensä vanhempien sekä tämän tädin murhaan. Nainen oli laittanut myrkyllistä kavalakärpässientä vierailleen tarjoamaansa Wellingtonin pihviin heinäkuussa 2023.
Pattersonin katsottiin syyllistyneen lisäksi murhan yritykseen, sillä neljäs ruokavieras selvisi myrkytyksestä hengissä.