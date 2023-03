BBC:n hyllyttämä Gary Lineker palaa kanavan jalkapallokommentaattoriksi

Lineker on ollut viime päivät kohun keskellä, kun hän kritisoi Twitterissä Britannian konservatiivihallituksen uutta turvapaikkalinjausta . Lineker kuvaili hallituksen suunnitelmaa "mittaamattoman julmaksi" ja sanoi hallituksen kielenkäytön muistuttavan Saksaa 1930-luvulla eli natsi-Saksaa.

Vuonna 1964 aloitettu Match of the Day on maailman pitkäikäisin jalkapalloshow.