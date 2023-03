TV-kasvona tunnettu jalkapallolegenda sivuun ruudusta – tämä kannanotto oli liikaa: "Ei eroa 1930-luvun Saksasta"

Lineker on yksi Englannin kaikkien aikojen parhaimpia hyökkääjiä. Hän pelasi urallaan muun muassa Leicesterissä, Barcelonassa ja Tottenhamissa. Ura päättyi vuonna 1994 ja 90-luvun lopulta lähtien Lineker on toiminut BBC:llä juontajana. Hän on Match of the dayn pitkäaikaisin juontaja.