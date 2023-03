BBC ilmoitti lauantai-iltapäivänä, ettei sen kuuluisassa jalkapallo-ohjelmassa Match of the Day ole lauantaina ollenkaan juontajia tai studioasiantuntijoita. Vuonna 1964 aloitettu ohjelma on maailman pitkäikäisin jalkapalloshow, eikä sitä ole koskaan ennen tehty ilman juontajaa tai asiantuntijoita.