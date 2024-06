BBC: Kreikan rannikkovartiosto heitti siirtolaisia mereen kuolemaan

Kreikan hallitusta on jo pitkään syytetty siirtolaisten pakkopalauttamisesta ja heidän työntämisestään takaisin Turkkiin.

BBC on nyt ensimmäisen kerran laskenut Kreikan rannikkovartioston aiheuttamien kuolemantapausten määrän.

Viranomaiset jahtasivat ja veivät merelle

– He aloittivat [toisen] kamerunilaisen kanssa. He heittivät hänet veteen. Norsunluurannikon mies sanoi: "Pelastakaa minut, en halua kuolla"... mutta lopulta vain hänen kätensä oli veden yläpuolella. Hitaasti ne liukuivat veden alle, ja vesi nielaisi hänet.

– Lyöntejä satoi päähäni. Oli kuin he olisivat lyöneet eläintä.

Sitoivat kädet ja heittivät mereen

– He halusivat minun kuolevan, mies sanoi BBC:n mukaan.

Avun pyytäjät lastattiin vuotaville pelastuslautoille

– Aloimme heti upota, ja he näkivät sen... He kuulivat meidän kaikkien huutavan, ja silti he jättivät meidät, mies kertoi BBC:lle.