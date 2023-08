Ainakin 30 ihmistä katosi Italian edustalla haaksirikoissa– "Se, joka salli heidän lähteä meren ollessa tällainen, on häikäilemätön rikollinen hullu"

Tieto kadonneista on peräisin haaksirikosta selviytyneiden lausunnoista siirtolaisuusjärjestön edustajille. IOM:n tiedottaja Flavio Di Giacomo kertoi asiasta uutistoimisto AFP:lle.

Haaksirikoista on aloitettu tutkinta Agrigentossa Sisilian saarella.

– Se, joka salli heidän lähteä, tai pakotti heidät lähtemään meren ollessa tällainen, on häikäilemätön rikollinen hullu, Ricifari sanoi.

Myrskyisän sään on ennustettu jatkuvan myös seuraavina päivinä.

– Toivotaan, että he lopettavat. Tällaisella merenkäynnillä se on kuin lähettäisi heidät teurastettavaksi, hän sanoi.

Noin 20 ihmistä ollut päiviä loukussa rannikolla

Punainen Risti on toimittanut heille ruokaa, vettä, vaatteita ja lämpöpeittoja, mutta rannikkovartiosto ei ole pystynyt pelastamaan heitä meriteitse korkeiden aaltojen vuoksi.

Maailman tappavin reitti

Matka Pohjois-Afrikasta Eurooppaan Keski-Välimeren reittiä pitkin on maailman tappavin. Yli 1 800 ihmistä on kuollut yrittäessään sitä tänä vuonna, IOM:n Di Giacomo sanoo. Kuolleita on lähes 900 enemmän kuin viime vuonna.