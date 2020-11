Siirtolaisten karmea todellisuus Välimerellä – äiti huutaa hysteerisenä vauvansa perään, kun vene uppoaa

Järjestö päätti julkaista videon kiinnittääkseen huomiota vaaroihin, joita siirtolaiset kohtaavat Välimeren ylittäessään.

Uhkarohkeat yritykset meren yli päättyvät surullisen usein näihin kuviin. Aivan liian täyteen ahdettu, merikelvoton alus ajelehtii merellä odottaen pelastajia. Osa pelastuu, moni ei.

Välimeren pakolaisvirta Pohjois-Afrikasta ja Lähi-Idästä ei lopu, vaikka merimatka on haastava ja hengenvaarallinen. Esimerkiksi moni Afrikasta Eurooppaan kulkeva siirtolainen kulkee Libyan kautta, sillä maassa ei ole ollut vakaata hallintoa vuoden 2011 kansannousun jälkeen.

Videon alus upposi Libyan rannikolla marraskuun 11. päivänä. Aluksessa oli uppoamishetkellä 100 siirtolaista. Videolla nähtävän naisen kuusikuukautinen vauva hukkui. Onnettomuudessa menehtyi myös viisi muuta ihmistä. Pelastusoperaatio kesti koko yön ja kuusi siirtolaista, mukaanlukien kuollut vauva, lennätettiin helikopterilla Maltan saairaalaan.

Vasta viime viikolla ainakin 74 siirtolaista hukkui Libyan rannikolla. Uponneessa veneessä oli yli 120 henkilöä. Joukossa oli myös lapsia ja naisia. Merestä saatiin pelastettua 47 ihmistä. Osa on edelleen kateissa.

Välimeri on yksi suuri joukkohauta

YK:n pakolaisjärjestön mukaan vuoden 2017 alusta yli 3 100 ihmisen uskotaan kuolleen tai kadonneen ylittäessään Välimerta Eurooppaan. Samana vuonna yli 185 000 pakolaista ja maahanmuuttajaa saapuivat Eurooppaan.

Euroopan unioni ja Turkki tekivät sopimuksen vuonna 2016, jonka mukaan Egeanmeren saarille saapuneet pakolaiset karkotettaisiin Turkkiin, ja täten pääsy Eurooppaan estyy.

Sopimuksen alkuperäinen ajatus oli vähentää Kreikkaan tulevien turvapaikanhakijoiden määrää. Sovittiin, että Turkki estää turvapaikanhakijoita saapumasta Kreikkaan. Vastineeksi luvattiin ottaa Turkista syyrialaisia kiintiöpakolaisia EU:n alueelle. Tästä myös maksettiin Turkille.

Sittemmin Turkki on sanonut sopimuksen irti. Ollaan tilanteessa, jossa Turkki ei siis enää estä turvapaikanhakijoita saapumasta Kreikkaan, ja Kreikka ilmoitti maaliskuussa, ettei se ota turvapaikkahakemuksia ainakaan kuukauteen.

Koronavirusepidemian aikana Kreikka on koventanut linjaansa entisestään. The New York Times uutisoi elokuussa, että Kreikan hallitus on käännyttänyt salaa maasta ainakin 1072 turvapaikanhakijaa siten, että heidät on kuljetettu Kreikan aluevesien laidalle ja hylätty sinne.

Venematka jopa 500 kilometriä

Matkaa lähdetään usein Libyasta ja yritetään päästä Italian saarelle Lambedusaan, jolloin matkaa kertyy 300 kilometriä. Myös Sisiliaan matkataan ja silloin matkaa voi kertyä jopa 500 kilometriä. Matkat ovat siis pidentyneet, mikä tekee niistä vaarallisempia. Kuolemat alueella nousevat koko ajan.

Tiukentunut valvonta Välimerellä on saanut pakolaiset yrittämään myös vaarallista Atlantin ylitystä Kanariansaarille ja täten myös Kanariansaarten siirtolaiskriisi syvenee. Pelkästään tänä vuonna tulijoita on ollut 15 400. Määrä on kymmenkertainen viime vuoteen verrattuna. Mielenosoittajat vaativat lauantaina Kanariansaarilla parempia olosuhteita tuhansille pakolaisille, jotka ovat saapuneet Afrikasta Espanjan saaristoon, kertoo uutistoimisto Reuters.

Esimerkiski Moganin kylässä lähes 2000 pakolaista asuu teltoissa ja olosuhteita on kuvailtu epäinhimillisiksi.

Tänä vuonna hukkuneita jo 900

IOM (International Organization for Migration), kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön mukaan, Välimerellä on pelkästään tämän vuoden aikana hukkunut vähintään 900 ihmistä. Yli 11 000 ihmistä on palautettu takaisin Libyaan, jolloin IOM:n mukaan vaarana on kohdata ihmisoikeusrikkomuksia, muun muassa ihmiskauppaa ja hyväksikäyttöä.