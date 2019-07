BBC: Kiina erottaa systemaattisesti muslimilapsia vanhemmistaan Xinjiangissa – "Kutsuttava kulttuuriseksi kansanmurhaksi"

Länsimaat ovat pitkään arvostelleet Kiinaa ihmisoikeusloukkauksista ja tiukasta valvonnasta Xinjiangissa. Samaan aikaan kun satojatuhansia aikuisia on suljettu massiivisille uudelleenkoulutusleireille, Kiina on käynnistänyt mittavan kampanjan sisäoppilaitosten perustamiseksi lapsia varten, BBC kertoo.

Raporttia varten on haastateltu kymmeniä Turkkiin muuttaneita perheenjäseniä sekä käyty läpi julkisesti saatavilla olevia asiakirjoja. Pelkästään yhdessä kunnassa yli 400 lapsen molemmat vanhemmat on selvityksen mukaan viety joko leireille tai vankilaan. Lasten osalta viranomaiset arvioivat "keskitetyn huolenpidon" tarvetta.

Äärimmäisen valvonnan takia ulkomaisten toimittajien on mahdoton saada kokonaiskuvaa Xinjiangin tilanteesta. BBC on selvittänyt asiaa haastattelemalla Istanbulissa yli 50 vanhempaa ja isovanhempaa, jotka kertovat lastensa tai lastenlastensa kadonneen Xinjiangissa. Kaikki haastatellut kuuluvat uiguurivähemmistöön, jolla on vahvat kielelliset ja uskonnolliset siteet Turkkiin.