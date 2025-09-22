FC Barcelonan ja Espanjan maajoukkueen keskikenttäpelaaja Gavi on joutumassa jälleen pitkälle kuntoutumisjaksolle.
Seura kertoi maanantaina 21-vuotiaan pelaajan menevän oikean polvensa nivelkierukkavamman johdosta tähystysleikkaukseen.
Gavi on ollut sivussa Barcelonan neljästä edellisestä ottelusta polvivamman vuoksi. Leikkauksesta toipumisen on määrä viedä noin viisi viikkoa, jonka aikana häneltä jää välistä seitsemän Barcelonan ottelua, mukaan lukien lokakuun lopussa pelattava El Clasico Real Madridia vastaan.
Kaudella 2023-2024 Gavilta jäi peräti 45 ottelua välistä polven eturistisiteen ACL-vamman vuoksi.
Barcelona voitti sunnuntai-iltana Getafen 3–0 ja on La Ligassa toisena kaksi pistettä Real Madridia perässä.