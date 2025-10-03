Espanjan jalkapallomaajoukkueen ja maan mahtiseuroihin lukeutuvan Barcelonan teini-ihme Lamine Yamal on jälleen sairastuvalla.

Barcelona ilmoitti perjantaina, että Yamal, 18, on poissa peleistä kahdesta kolmeen viikkoa nivusvamman uusiuduttua. Yamal oli syyskuussa sivussa neljästä Barcan pelistä.

Barcelonan päävalmentaja Hansi Flick äityi manailemaan, että Yamalin pelaaminen syyskuun alun MM-karsintapeleissä pahensi vaivaa. Yamal palasi peleihin viime viikonloppuna Espanjan liigan ottelussa Real Sociedadia vastaan ja oli avauskokoonpanossa keskiviikkona Mestarien liigan pelissä PSG:tä vastaan.

Nyt nivusvaiva on sii jälleen äitynyt ja Yamal seuraa sivusta Espanjan MM-karsintaottelut Georgiaa ja Bulgariaa vastaan. Mahdollista on, että nuori supertähti huilaa myös Barcelonan ja Real Madridin välisen El Clasicon 26. lokakuuta.