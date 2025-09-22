Veikkausliigan putoamistaistossa viime aikoina parempiin asempiin kivunnut AC Oulu tiedotti maanantaina erottaneensa urheilutoimenjohtaja Markus Heikkisen tehtävistään. Työvelvoitteen kerrotaan päättyvän välittömästi.

Heikkinen ehti toimia tehtävässä vuodesta 2016 alkaen.

– Markus oli avainroolissa jo silloin, kun tulin seuraan 2018. Lähes kymmenen vuotta saman seuran johtotehtävissä on poikkeuksellisen pitkä jakso ja kertoo siitä, kuinka hyvin hän on työnsä tehnyt. Olen aina voinut luottaa 100 prosenttisesti Makon lojaaliuteen seuraa ja kaikkia seurassa toimivia kohtaan, olen tästä erityisen kiitollinen, AC Oulun hallituksen puheenjohtaja Tomi Kaismo sanoi seuran tiedotteessa.

Heikkinen on saanut voimistuvissa määrin kritiikkiä etenkin AC Oulun riittämättömistä ja epäonnistuneista pelaajahankinnoista.

Sarjapaikastaan taistelevat oululaiset ovat nousseet äskettäin kolmen perättäisen voiton myötä putoamisviivan yläpuolelle. Sen ero karsintoihin johtavaan toiseksi viimeiseen sijaan on seitsemän pistettä. Suoran putoajan paikalle sillä on kaulaa jo kymmenen pisteen verran, kun kautta Haastajasarjassa jäljellä enää kolmen ottelun verran.

AC Oulu aloittaa uuden urheilutoimenjohtajan kartoittamisen välittömästi.