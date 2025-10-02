Vierasjoukkue Paris Saint-Germain päihitti FC Barcelonan viime minuuttien ratkaisulla 2–1 jalkapallon Mestarien liigan keskiviikon huippukohtaamisessa.
Barcelonan kävi kiittäminen avauspuoliajan 1–0-maalistaan PSG:n keskikenttäpelaaja Vitinhaa.
PSG-tähti antoi täydellisen huolimattoman harhasyötön Lamine Yamalille, joka käynnisti syöttörallin. Viimeisen passin antoi taidokkaasti Marcus Rashford ja Ferran Torres liukui pallon häkkiin (video alla).
1:20PSG:n Vitinha töpeksi harhasyötön, ja Barcelona rankaisi näyttävän syöttörallin päätteeksi.
Senny Mayulu viimeisteli myöhemmin avausjaksolla PSG:n tasoituksen varmasti avopaikasta Nuno Mendesin petauksesta (video alla).
1:19Senny Mayulu viimeisteli PSG:n 1–1-tasoituksen kylmänviileästi.
Tasapeli tuoksui jo ilmassa, mutta Goncalo Ramos naulasi PSG:n voittoon Achraf Hakimin laatutarjoilusta varsinaisen peliajan lopussa ja Barcelona taipui karvaasti.
Näet voittomaalin ylälaidan videolta.
Hallitseva Mestarien liigan mestari PSG on nyt voittanut molemmat kauden kahdesta UCL-ottelustaan. Barcelonalla on tilillään voitto ja tappio.
Jalkapallon Mestarien liigan keskiviikon otteluiden lopputulokset:
Qarabag – FC Kööpenhamina 2–0 (1–0)
Royale Union Saint-Gilloise – Newcastle 0–4 (0–2)
Arsenal–Olympiakos 2–0 (1–0)
Barcelona–PSG 1–2 (1–1)
Bayer Leverkusen – PSV Eindhoven 1–1 (0–0)
Borussia Dortmund – Athletic Bilbao 4–1 (1–0)
Monaco – Manchester City 2–2 (1–2)
Napoli–Sporting 2–1 (1–0)
Villarreal–Juventus 2–2 (1–0)