Barcelona saamassa jälleen uuden hyökkääjätähden – AS: Juventus-kärjen siirto vain sinettiä vailla

AS:n mukaan Álvaro Moratan saapuminen Barcelonaan on käytännössä jo varmaa, ja siirron yksityiskohdista on päästy maaliin ”95-prosenttisesti”.

Morata on tällä hetkellä lainalla Juventuksessa, jonka kanssa Barcelona on lehden mukaan päässyt sopimukseen hyökkääjän siirrosta. Moratan pelioikeudet omistaa puolestaan Atlético Madrid, joka olisi niin ikään sopinut Barcelonan kanssa osto-optiosta.

Atlético on käynyt kauppaa Barcelonan kanssa useasti viime vuosina. Kesällä toiseen suuntaan siirtyi ranskalaishyökkääjä Antoine Griezmann , joka saapui takaisin Madridiin lainasopimuksella hieman vihkoon menneen Barcelona-seikkailunsa jälkeen.

29-vuotias Morata on AS:n mukaan jo valmistautumassa matkustamaan Barcelonaan lääkärintarkastukseen ja allekirjoittamaan sopimusta. Päävalmentaja Xavi puolestaan uskoo saavansa hyökkääjän joukkueensa riveihin jo 12. tammikuuta pelattavaan Super cupin otteluun Real Madridia vastaan.

Tammikuun siirtoikkunassa on luvassa liikettä myös toiseen suuntaan, sillä Barcelonan on kevennettävä palkkakulujaan roimasti La Ligan talousraameissa pysyäkseen. Seuran toiveissa on päästä eroon etenkin kovapalkkaisista Philippe Coutinhosta ja Samuel Umtitista.