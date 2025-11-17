Entistä pääministeriä syytetään muun muassa rikoksista ihmisyyttä vastaan.
Entistä pääministeriä syytetään muun muassa rikoksista ihmisyyttä vastaan.
Entisen pääministerin todettiin syyllistyneen muun muassa kansankiihotukseen ja antaneen määräyksiä, jotka johtivat mielenosoittajien tappamiseen.
Hasina väittää, että hänelle annetut tuomiot ovat puolueellisia ja poliittisesti motivoituneita eikä hänelle ole annettu oikeudenmukaista mahdollisuutta puolustautua oikeudessa, uutisoi Reuters.
Toista kuukautta jatkuneissa hallitusta vastustaneissa protesteissa viime vuonna kuoli YK:n mukaan noin 1 400 ihmistä.
Protestit johtivat siihen, että Hasina erosi ja pakeni maasta.