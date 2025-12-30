Khaleda Zia toimi pääministerinä vuosina 1991–1996 ja 2001–2006.

Bangladeshin ensimmäisenä naispääministerinä toiminut Khaleda Zia on kuollut tiistaina 80-vuotiaana. Asiasta kertoi Bangladeshin nationalistipuolue, jota Zia edusti poliittisella urallaan.



Zia oli Bangladeshin pääministerinä vuosina 1991–1996 ja 2001–2006.



Zian aviomies Ziaur Rahman nousi vallankaappauksen jälkeen Bangladeshin presidentiksi vuonna 1977, mutta tämä salamurhattiin vuonna 1981.



Zia tuomittiin poliittisen vastustajansa Sheikh Hasinan valtakaudella vankeuteen korruptiosta vuonna 2018. Zia vapautui viime vuonna sen jälkeen, kun Hasina erosi ja pakeni maasta.



Zia kärsi pitkään lukuisista terveysongelmista, eikä hän vankeusaikanaan päässyt ulkomaille tarvitsemaansa hoitoon.



Zian pojan Tarique Rahmanin johtama Bangladeshin nationalistipuolue lähtee helmikuussa järjestettäviin parlamenttivaaleihin ennakkosuosikkina.