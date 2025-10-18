Bangladeshissa Dhakan kansainvälisellä lentokentällä lentoliikenne keskeytettiin tänään rahtiterminaalin tulipalon vuoksi.
Mediatietojen mukaan lentokenttäviranomaiset kertoivat, että lentoja ohjattiin muille kentille.
Palon syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Palo ei levinnyt lentokentän pääterminaaliin, mutta kiitoradalla oli paksuja mustia savupilviä.
Uutistoimisto Reuters kertoi, että lentoliikenne aloitettiin uudelleen kuusi tuntia tulipalon jälkeen.
Viranomaisten mukaan ainakin neljä ihmistä vietiin sairaalaan. Heidän vammansa eivät olleet vakavia.