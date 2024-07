Balticconnector-kaasuputken tutkinta edennyt KRP:ssä – "Teemme kiinalaisten kanssa yhteistyötä"

Keskusrikospoliisi (KRP) on tutkinut asiaa törkeänä tuhotyönä.

Kiinalaisaluksen toiminnassa Suomen ja Viron välisen kaasuputken lähistöllä on lukuisia epäselviä asioita, arvioi merenkulun asiantuntija lokakuussa.

Alus hidasti lähellä vauriokohtaa

Tutkinnasta kerrotaan syksymmällä

KRP on kertonut, että Newnew Polar Bearin liikkeiden selvittäminen on ollut tutkinnan painopisteenä. Aluksen ja sen ankkurin katsotaan aiheuttaneen vahingot, poliisi kommentoi huhtikuun lopulla.

– Meidän tutkinta on mennyt eteenpäin, ja me teemme kiinalaisten kanssa yhteistyötä. Tässä vaiheessa ei ole muuta tiedotettavaa. Syksymmälle menee, kun on uutta kerrottavaa.