Selkeä vaurio, tutkitaan tuhotyönä, räjähtikö alueella? Tämä kaikki kaasuputken tilanteesta tiedetään nyt

Tutkitaan törkeänä tuhotyönä

Räjähdys vielä epäselvää

Suomen viranomaisten mukaan alueella ei ole havaittu seismologisia havaintoja eli räjähdyksiä. Norjalaislehti VG:n mukaan norjalaiset tutkijat tallensivat Itämeren merenpohjassa vapinaa yöllä 8. lokakuuta. He uskovat, että kyseessä on "todennäköinen räjähdys".

Seismologian instituutin tutkimusjohtaja Timo Tiira kertoo STT:lle, että mahdollinen räjähdys on ollut hyvin pieni. Norjalaistietojen mukaan räjähdys on ollut voimakkuudeltaan 1,0 eli se on niin pieni, että sitä on Suomen seismologisilla asemilla vaikea havaita.