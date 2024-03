Baltian sateenkaari-ihmisten asema murroksessa

Baltian seksuaalivähemmistöjen tilanne on kohenemassa monin tavoin. Uudet lait parantavat samaa sukupuolta olevien parien oikeuksia, ja asenteet liukuvat liberaalimpaan suuntaan.

Perustuslakituomioistuin käynnisti keskustelun

Asiantuntijan mukaan Latvian asenneilmaston nopea muutos liittyy vuosia kiivaana velloneeseen keskusteluun, joka on tehnyt vähemmistöjen ongelmia tutuksi suurelle yleisölle.

Professori Inta Mierina Latvian yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta kertoo, että keskustelun käynnisti perustuslakituomioistuimen päätös vuonna 2020. Se linjasi, että myös naimattomat pariskunnat ovat lain silmissä perheitä, sukupuolesta riippumatta. Tämän jälkeen on nähty useita esityksiä, jotka pyrkivät korjaamaan lakeja linjauksen mukaisesti. Sateenkaariväen oikeuksia ajavat järjestöt ovat saaneet yhä enemmän tukea yhteiskunnasta.

Zalitis johtaa Dzivesbiedri-liikettä, joka on ajanut lakiin parisuhteen rekisteröimisen mahdollisuutta.

Latvia ja Liettua lähenevät Viroa

Latviassa juridinen tilanne on juuri nyt monimutkainen. Vaikka samaa sukupuolta olevat parit eivät vielä voi rekisteröidä parisuhdetta, Mozaika-järjestö on auttanut kymmeniä pareja saamaan oikeuden päätöksen, jonka mukaan he ovat virallisesti kumppaninsa tai kumppanin lasten perheenjäseniä.