Seksuaalivähemmistöt nostettiin Puolassa tikun nokkaan – kaupungit julistautuvat "seksuaalivähemmistöjen ideologiasta" vapaiksi ja valtapuolueen ohjaama media hyökkää vähemmistöjä vastaan

Lublinin pride-kulkueeseen osallistui muutama tuhat ihmistä. Marssia vastaan hyökkäsi satojen ihmisen joukko. He heittelivät mielenosoittajia kivillä ja pulloilla, joita lensi myös Staszewskia kohti.

Tämän jälkeen Staszewski on identifioitunut Puolassa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavana aktivistina ja toimittajana.

Vähemmistöt, feminismi ja seksuaalikasvatus hyökkäyksen kohteena

Viime vuosina vähemmistöt on kuitenkin nostettu Puolassa erityisesti tikun nokkaan. Puolan konservatiivinen Laki ja oikeus -valtapuolue (PiS) on hyökännyt voimakkaasti seksuaalivähemmistöjä vastaan.

Yksi absurdeimmista aloitteista on ollut puolueen poliitikkojen viimevuotinen päätös niin sanotuista "seksuaalivähemmistöjen ideologiasta" vapaista kaupungeista. Sen myötä kymmenet kaupungit ovat julistaneet olevansa "vapaita" seksuaalivähemmistöjen ideologiasta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavat järjestöt eivät saa vierailla kouluissa puhumassa tasa-arvosta ja syrjinnästä. Joihinkin kaupunkiin on nostettu myös seksuaalivähemmistöjä vastustavia tarroja ja julisteita.

– Toisaalta moni paikallinen ei edes tiedä, että heidän kaupungissaan on voimassa tällainen julistus, Staszewski sanoo. Vähemmistöille viesti on kuitenkin uhkaava ja selvä.

Puolueen ohjaama media jatkaa hyökkäystä

Myös valtapuolueen hallussa oleva media on hyökännyt vähemmistöjä vastaan. Seksuaalivähemmistöjen on vihjattu haluavan tuhota perhearvot ja mainostavan pedofiliaa.

Hyökkäys ei rajoitu vain seksuaalivähemmistöihin. PiS ja monet katolisen kirkon hahmot ovat kritisoineet myös aborttioikeutta ja feminismiä, joiden on katsottu olevan uhka puolalaisille perhearvoille.

Viimeisin hyökkäyksen kohde on seksuaalikasvatus. Puolue teki viime vuoden lopussa lakialoitteen, joka kieltäisi seksuaalikasvatuksen. Puolueen mielestä seksuaalikasvatus on "lasten seksualisointia".

Valtapuolue hakee helppoja vihollisia

Puolan vanhimman seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan järjestön Lambdan viestintäpäällikkö Yga Kostrzewa arvioi, että viime vuosien hyökkäyksen taustalla on se, että valtapuolue tarvitsee itselleen vihollisia. Seksuaalivähemmistöt ovat helppo kohde.

Vaikka PiS on Puolan suosituin puolue, on sen kannatus ollut lievässä laskussa muun muassa korruptioepäilyjen vuoksi. Ne eivät kuitenkaan ole kaataneet puoluetta. Kannatusta ovat pitäneet yllä uudistukset, joilla vähävaraisten tukia on lisätty ja minimipalkkaa nostettu. Puolueen pääkannatus tuleekin pitkälti maaseudulta.