Italian poliittinen johto kävi taistoon sijaissynnytyksiä vastaan – kevät on ollut maan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille raskas

Kaksi äitiä työntää lastenvaunuja kohti pientä junaa, joka toimii sateenkaariperheiden kulkuvälineenä Rooman Pride-kulkueessa. Sateenkaariliput liehuvat, musiikki jyskyttää ja ilmassa on suuren juhlan tuntua. Kulunut kevät on kuitenkin ollut Italian seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille yhtä taistelua, Sateenkaariperheiden yhdistyksessä Lazion alueesta vastaava Michele Covolan kertoo. Kaikki alkoi maaliskuussa, kun sisäministeriö vaati Milanoa lopettamaan sijaissynnytyksen avulla ulkomailla syntyneiden, samaa sukupuolta olevien vanhempien lasten rekisteröimisen väestötietojärjestelmään. Sijaissynnytys tarkoittaa sitä, että raskaana oleva henkilö synnyttää lapsen, joka annetaan pois toiselle henkilölle tai parille. Se on eri ehdoin laillista esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Italiassa sijaissynnytys on laitonta, minkä lisäksi samaa sukupuolta olevilta pareilta on kielletty adoptio. Monet ovat turvautuneet sijaissynnytykseen ulkomailla, ja näin muodostuneessa lainsäädännöllisessä tyhjiössä osa Italian pormestareista on kirjannut ulkomailla sijaissynnytyksellä syntyneille lapsille väestötietojärjestelmään kaksi isää tai kaksi äitiä. – Jouduimme yhtäkkiä hallituksen hyökkäyksen kohteeksi. Meillä on nyt lapsia, joita Italian valtion silmissä ei ole olemassa. Heillä ei ole oikeutta lastenlääkäriin eikä päiväkotipaikkaan, Covolan sanoo.

Oikeuksissa takapakkia



"Uusi suuntaus on kauhistuttava"

Uusimmaksi hyökkäykseksi sateenkaariperheitä vastaan Covolan kokee hallituksen tavoitteen tehdä sijaissynnytykseen turvautumisesta rangaistavaa myös silloin, kun se tapahtuu ulkomailla. Vaikka suurin osa sijaissynnytykseen turvautuvista italialaisista on heteropareja, on laki Covolanin mielestä ilmiselvästi suunnattu homopareja vastaan.



– Tavoitteena on estää se, että kaksi miestä voi saada lapsen. Meille sijaissynnytys on ainoa keino tulla isäksi. On yksi asia, ettei meillä ole samoja oikeuksia kuin muilla, aivan toinen asia on ottaa oikeuksia pois tai kriminalisoida homoseksuaaleja. Tämä uusi suuntaus on kauhistuttava, Covolan sanoo.



Massimo Lavacchi ja Alessandro Giorgetti odottelevat Pride-kulkueen alkua sateenkaariliput poskiin maalattuina. Pariskunta solmi rekisteröidyn parisuhteen kuusi vuotta sitten, pian sen sallivan lain voimaantulon jälkeen. Samalla kaatui esitys, joka olisi mahdollistanut homopareille kumppanin lasten automaattisen adoption.



Giorgettilla on hallituksen toimista selvä mielipide.



– Meitä käytetään vain välineenä sen piilottamiseen, että Italia on pulassa EU:n elvytysrahojen kanssa. Aina kun on tarpeen kääntää huomio muualle, meitä vastaan hyökätään, Giorgetti sanoo.