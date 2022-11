Balenciaga syyttää kohukampanjastaan muita – hakee 25 miljoonan dollarin korvauksia

Vaatemerkki Balenciaga joutui somemyrskyn silmään julkaistuaan mainoskampanjan, jonka kuvissa näkyi lapsia bondageasuihin puettujen nallekarhujen kanssa . Nyt yhtiö on nostanut syytteen kuvista vastanneita tahoja vastaan, kertoo New York Post .

Kuvat vedettiin pois pahoitteluiden kera

Kuvaaja irtisanoutuu kohusta

Nallekarhumainoksen kuvan ottanut valokuvaaja Gabriele Galimberti on kertonut, että hänellä ei ollut valtaa päättää kuvauksista. Hänen mukaansa päätökset tulivat ylemmältä taholta.

Balenciaga nosti syytteen

Balenciaga on kertonut, ettei se ollut antanut hyväksyntää tämän lapsipornolakiin liittyvän asiakirjan näkymiselle kuvassa. New York Post kertoo, että sen vuoksi Balenciaga on nostanut 25 miljoonan dollarin (eli noin 23,9 miljoonan euron) syytteen kohua herättäneen kampanjan tuottajia vastaan.