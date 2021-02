Baariin vielä ennen koronasulkua? Ylilääkäri vetoaa, että suomalaiset malttaisivat: "Tartuntaluvuissa mennään joka tapauksessa ylöspäin"

Viime viikkoina tilanne on tapausmäärät ovat lähteneet nousuun erityisesti Uudenmaan alueella. Valtaosa uusista tapauksista on helpommin tarttuvan sekä enemmän sairaala- ja tehohoidon tarvetta aiheuttavan muuntoviruksen aikaansaamia. Tartuntojen jäljitys on alkanut sakkaamaan. Teho-osastot uhkaavat ruuhkautua.