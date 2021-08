IS: Uudenmaan sairaalahoidon koronaluvut voivat siirtää Uudenmaan pian leviämisvaiheeseen

– Ei siitä mitään epäilystä ole, etteikö sairaalahoidon tarve ole noussut. Pakko sitä on huolestuttavana pitää, kun tartunnat nousevat hyvin nopeasti, vaikka ehkä sairaalahoidon tarpeen nousu on hitaampaa kuin se keväällä oli, kun nyt on sentään väkeä rokotettu, Lehtonen toteaa IS:lle.