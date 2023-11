Dramaattinen puhelu katkaisi MM-voittajan urheilu-uran äkisti – kertoo nyt viime kevään painajaisesta: "Sydän pysähtyi neljä kertaa"

Maaliskuisessa puhelinsoitossa kerrottiin, että Kubackin vaimo on joutunut sairaalaan. Tilanne oli todella vakava.

– Saimme kuulla, että siitä palautuminen on erittäin vaikeaa.

Takaisin mäkeen

Oli pitkään epäselvää, palaako 33-vuotias Kubacki enää mäkihyppytorniin tapahtuneen jälkeen, koska huolehdittavana on myös 2-vuotias tytär.

Nyt puolalainen on kuitenkin päässyt palaamaan mäkihypyn pariin. Hän oli mukana Rukalla ja sijoittui kahdessa maailmancupin kilpailussa sijoille 21 ja 23. Hän joutui kuitenkin olemaan jonkin aikaa poissa harjoituksista, mikä näkyy vielä tuloksissa.

– Elämme nykyään melko normaalisti. Vaimoni on erittäin vahva nainen ja pystyy huolehtimaan kaikesta. Arvostan todella, että hän antaa minulle mahdollisuuden jatkaa kilpailemista.

Vaimon tapahtuma on myös muuttanut puolalaisen suhtautumista mäkihyppyyn.

Valmentajan mukaan vuoden 2019 maailmanmestarin tekeminen on taas hyvällä mallilla.

– Tänä syksynä hän on harjoitellut todella hyvin. Dawid on hyvässä fyysisessä kunnossa ja kaikki on kohdallaan, Thurnbichler kehuu suojattiaan.