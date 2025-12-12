Yhdysvaltalaisen Lindsey Vonnin ajatukset elämänsä kunnossa olemisesta saivat perjantaina katetta alppihiihdon maailmancupissa. Vonn porhalsi Sveitsin St. Moritzissa naisten syöksyn voittajaksi ja muistutti vastustajilleen, että on varteenotettava tekijä talven olympiarinteissä.
Ykkössija on 41-vuotiaan Vonnin ensimmäinen sitten vuoden 2018 ja kaikkiaan uran 83:s maailmancupissa. Vonn palasi viime vuonna kisarinteisiin kuuden vuoden tauolta. Ura oli loppunut vuonna 2019 loukkaantumisen takia.
St. Moritzissa Vonn on juhlinut maailmancupissa kuusi kertaa.
Paremmin tekniikkalajien laskijana tunnettu Suomen Rosa Pohjolainen osallistui ensi kertaa elämässään maailmancupiin syöksylaskussa. Vauhti oli ajoittain lupaavaa, vaikka Pohjolainen jäi Vonnin vauhdista 4,3 sekuntia.