Alppihiihdon olympiavoittaja Michelle Gisin on lennätetty sairaalahoitoon harjoitustapaturman seurauksena.

Sveitsiläinen Gisin, 32, kaatui syöksylaskuharjoituksissa St. Moritzissa torstaina. Häntä hoidettiin ensin rinteessä, minkä jälkeen hänet nostettiin sairaalahelikopterin kyytiin.

Sveitsiläismedia Berner Zeitungin mukaan Gisin huusi uloslaskun yhteydessä, mutta reagoi rytäkän jälkeen muihin, ja jopa vitsaili lääkintähenkilöille. Sveitsin päävalmentajan Beat Tschuorin mukaan Gisin oli valitellut kipua vasemmassa jalassaan ja oikeassa kädessään.

Juttu jatkuu kuvan alla.