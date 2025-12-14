Suomen Eduard Hallberg onnistui toisen kierroksen laskussaan monia kilpakumppaneitaan paremmin ja nousi lopulta 12:nneksi alppihiihdon maailmancupin pujottelussa Ranskassa.
Hallberg oli Val d'Iseressä avauskierroksen jälkeen sijalla 22. Monet suomalaisen edellä olleet laskijat olivat kuitenkin vaikeuksissa ratkaisuhetkillä. Viisi pujottelijaa keskeytti toisella kierroksella.
Kisan jälkeen Hallberg kritisoi olosuhteita.
– Laskeminen ei tuntunut hyvältä, minulla on vaikeata tämänkaltaisissa olosuhteissa. Pinta oli pehmeä, mutta lumi oli aggressiivinen. En löytänyt siihen oikein tatsia, suomalaistähti totesi tiedotteessa.
– FIS haluaa, että kisaamme enemmän tämänkaltaisissa olosuhteissa. Minusta tämä ei ole oikein maailmancup-tason meininkiä. Tämmöisiä olosuhteita löytyy yleensä alemman tason kisoista. Toki maailmancup-laskijan pitää osata laskea kaikissa olosuhteissa.
Voiton kisassa otti norjalainen Timon Haugan. Jesper Pohjolainen laski ulos avauskierroksella.