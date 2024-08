Avataanko itäraja syksyllä? Häkkänen: "Riippuu puhtaasti Venäjän toimista"

– Tietysti turvallisuudesta vastaavat ministerit, sisäministeri ja puolustusministeri päivittäin seuraavat tilannetta. Sitten tuodaan päätöksentekoon asioita, jos niille on aihetta. Raja-asia on sisäministerin vetovastuulla oleva asia. Teemme tiivistä yhteistyötä, Häkkänen sanoo.

Häkkänen toteaa, että Venäjä on se, jonka toimista rajan mahdollinen avaaminen on kiinni.

– Venäjä on tässä se, joka on ollut aggressiivinen Ukrainaa kohtaan. Venäjä on toiminut aggressiivisesti läntisiä maita kohtaan ja myös siirtolaiskriisin osalta Venäjä on se, joka on asian käynnistänyt ja voi sen lopettaa, Häkkänen sanoo.