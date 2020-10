Poliisin koskettava tarina 13-vuotiaiden liikenneturmasta Vaasasta: "30 sekuntia myöhemmin auto on yhtä tulimerta, renkaat räjähtävät ja palasia lentelee ympäriinsä"

30 sekuntia myöhemmin auto on yhtä tulimerta

Poliisien näköyhteys autoon katosi, eivätkä he tienneet mihin ajaa. Rampin loppupuolella he huomasivat tulipalon hyvän matkan päässä tiestä metsän reunassa.

– Ensimmäinen ajatukseni on, että kuka on sytyttänyt nuotion sinne keskellä yötä. Sekuntia myöhemmin tajuan, mitä näen. Siellä on palava auto, entä jos se on auto, jonka perässä ajoimme.