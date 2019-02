Yhä useamman ajokortti jää saamatta ensimmäisellä koekerralla – "Mopopoika kävi teoriakokeessa 12 kertaa"

Laki muuttui kesällä

Ajokorttiuudistus on odotetusti laskenut myös ajokortista aiheutuvia kustannuksia, kerrotaan Traficomista ja STT:n haastattelemista autokouluista.

Hinta laski, koska uudistus vähensi pakollisen opetuksen määrää. Autokouluilla on nykyään tarjolla erilaisia paketteja, jotka sisältävät erimääriä ajo-opetusta. Hinnat riippuvat myös eri opetusmuotojen yhdistelystä, kun osassa paketeista on enemmän simulaatiota ja vähemmän tielläajoa kuin jossain toisessa paketissa.

Vain minimi

Käytännössä moni ottaa edullisimman vaihtoehdon, jossa on opetusta vain lain vaatima minimi. Esimerkiksi Epic Autokoulussa minimipaketin ottaa arviolta noin puolet asiakkaista.

– Mitä enemmän on opetusta, niin sitä enemmän tulee myös hintaa, jolloin herkästi valitaan se edullisin vaihtoehto, sanoo toimitusjohtaja Kalle Lahervo Epic Autokoulusta.

Autokoulu CAPista kerrotaan koulun asiakasvirtojen kasvaneen uudistuksen jälkeen. Koulutuksesta ja laadusta CAPissa vastaava Sampsa Lindberg pitää yhtenä syynä mahdollisuutta simulaattoriopetukseen, joka on perinteistä ajo-opetusta edullisempaa.

Ei pakollista jatkokoulutusta

Liitto huolissaan

– Simulaattori on äärimmäisen hyvä apuväline moneen asiaan, mutta sitten jos tämänhetkisiä liikenneolosuhteita harjoitellaan pelkästään simulaattorilla, niin kyllä eväät ovat aika kevyet, Jokilampi sanoo.

– Vajaan vuoden päästä, kun ensimmäiset liukkaat tulevat, meillä on tuhansia nuoria opettelemassa näissä olosuhteissa ajamista muun liikenteen seassa omin päin. Se on aika karu juttu.

Kakkosvaihe puolitti kuolemat

Jokilampi korostaa, että ajokorttilakiuudistuksessa on hyvää tarpeettoman sääntelyn keventyminen.

– Mutta sitten keventämisessä pitäisi aina huomioida se, ettei siinä mene lapsi pesuveden mukana. Ei katsota esimerkiksi niitä tuloksia, joita on liikenneturvallisuuden suhteen Suomessa saavutettu.

Normaali auto

– Sehän on ihan normaali auto, joka vain on rajoitettu kulkemaan 60 kilometriä tunnissa. Jos laittaa 15-vuotiaan keskustaan ajamaan, niin kyllä hän itse on turvassa siellä autossa, koska ne autot ovat kohtuullisen uusia. Mutta kevyt liikenne ja jalankulkijat ovat aika hurjassa tilanteessa, Jokilampi sanoo.