Poliisilla mittava operaatio Vantaalla: "Tapaukseen liittyy useita asianosaisia"

Poliisilla on ollut illalla mittava operaatio Vantaan Myyrmäessä.

Tilanne liittyy henkeen ja terveyteen liittyvään rikokseen, kertoo komisario ja yleisjohtaja Olavi Merihaara Itä-Uudenmaan poliisista.

Tarkemmasta rikosnimikkeestä tiedotetaan huomenna.

Merihaaran mukaan tapaukseen liittyy useita asianosaisia henkilöitä, joita poliisi pyrkii tavoittamaan.

Merihaara ei kerro tarkkaan, kuinka paljon paikalle lähetettiin partioita. Hän kuitenkin toteaa poliisin resurssoineen tilanteeseen riittävästi partioita, jotta sivullisille ei koitunut vaaraa.

Tilanteesta ei ole poliisin mukaan varsinaisen tapahtuman jälkeen koitunut vaaraa muille.

Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

