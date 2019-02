Autoilla ajettiin läpi Meksikon ja Yhdysvaltojen välisestä vanhasta raja-aidasta – "Motiivi ei ole kuljettaa ihmisiä laittomasti maahan, vaan viedä huumeita"

– Tällainen aita on romua. Se oli alku, mutta se on helppo leikata. Sen saa helposti nurin, ja sen yli on helppo kiivetä. Se ei siis ole erityisen tehokas aita, kommentoi entinen rajavartija Chris Harris CNN:lle.

Ruosteisen teräsaidan materiaali on ylijäämää Vietnamin sodasta. Aita on pystytetty 1990-luvun alussa. Tätä ennen alueella ei ollut Yhdysvaltojen ja Meksikon välillä lainkaan esteitä.

Presidentti Donald Trump haluaa rajamuurin

Muuri ulottuisi Kaliforniasta New Mexicon ja Arizonan kautta Länsi-Teksasin rajalle. Yhdysvaltojen ja Meksikon välistä rajaa on yhteensä lähes 3 000 kilometriä, mutta osa siitä on jo aidattua ja osassa on luonnonesteitä, joten rakennettavaa jäisi noin 1 700 kilometriä.