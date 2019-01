Tällainen on Trumpin vaatima teräksestä ja betonista rakennettava jättimäinen rajamuuri – MTV Uutiset esittelee kiistellyn hankkeen, joka jakaa voimakkaasti amerikkalaisia ja on lamaannuttanut liittovaltion hallinnon

Pituutta noin 1700 kilometriä

Muuri ulottuisi Kaliforniasta New Mexicon ja Arizonan kautta Länsi-Teksasin rajalle. Yhdysvaltojen ja Meksikon välistä rajaa on yhteensä lähes 3000 kilometriä, mutta osa siitä on jo aidattua ja osassa on luonnonesteitä, joten rakennettavaa jäisi noin 1700 kilometriä.